أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة النقل السورية، إن مطار حلب الدولي بات خارج الخدمة بسبب الأضرار التي سببتها غارة جوية إسرائيلية صباح الأربعاء.

وأضافت وزارة النقل أن الرحلات الجوية المقرر هبوطها في مطار حلب ستتجه نحو دمشق واللاذقية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، إن "عدواناً إسرائيليًا" استهدف مطار حلب الدولي شمالي سوريا، ما أدى إلى "بعض الأضرار المادية".

وقالت الوزارة، في بيان، إن إسرائيل أطلقت "عدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة محيط مطار حلب الدولي مما تسبب في أضرار مادية للمطار".

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم وقع في الساعة 3:55 صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات في المطار.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الأربعاء، إنه لن يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

في وقت سابق من مارس/ آذار الماضي، قالت سوريا إن إسرائيل نفذت هجومًا جويًا استهدف مطار حلب الدولي، مما تسبب في أضرار مادية للمطار ووقفه عن الخدمة.

كثف الجيش الإسرائيلي الهجمات الصاروخية على المطارات السورية، قائلاً إن الضربات تهدف إلى استهداف القوات الإيرانية والمنشآت العسكرية ومنع طهران من إمداد حلفائها بالأسلحة في سوريا، التي تشهد حربًا أهلية منذ عام 2011 أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف مدني.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في سبتمبر/ أيلول 2022، إن خمسة جنود سوريين قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى بالقرب من العاصمة.

في أغسطس/ آب 2022، قتلت ضربة صاروخية إسرائيلية على ريف دمشق حول دمشق ثلاثة جنود سوريين الشهر الماضي. وأدت الضربات الجوية في يونيو/ حزيران 2022 إلى توقف مطار دمشق عن الخدمة لما يقرب من أسبوعين.