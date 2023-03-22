بلينكن يعلن فرض عقوبات على شبكة إيرانية تعمل بالتوريد العسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شبكة إيرانية تعمل بالتوريد العسكري نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، قال فيه: "تدرج الولايات المتحدة 4 كيانات وثلاثة أفراد على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، وذلك لتورطهم في شبكة إيرانية للتوريد العسكري ذات صلة ببرامج إيران الخاصة بالطائرات بدون طيار. وتعمل شبكة التوريد هذه بالنيابة عن وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية".

وتابع: "يأتي الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم عقب قيام وزارة الخزانة بتاريخ 9 آذار/مارس 2023 بإدراج شبكة مقرها جمهورية الصين الشعبية على لائحة العقوبات، وذلك لصلتها بجهود إيران لتوريد الطائرات بدون طيار وعدة إجراءات سابقة تستهدف الشركات الإيرانية المصنعة للطائرات بدون طيار ومدرائها التنفيذيين منذ أيلول/سبتمبر 2022".

وأضاف البيان: "تزعزع أنشطة إيران لنشر الأسلحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وستواصل الولايات المتحدة محاولاتها تعطيل نشر إيران للطائرات بدون طيار وعملها مع الحلفاء والشركاء لمواجهة نشر إيران للأسلحة".