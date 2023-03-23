بايدن يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

(CNN)-- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بيانا احتفالا بحلول شهر رمضان، وقدم "أطيب تمنياته للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم" مع بدء الشهر المبارك، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن، في البيان، إن الولايات المتحدة "تؤكد دعمها للمجتمعات الإسلامية التي تعاني من المصاعب والدمار، بما في ذلك تلك الموجودة في تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة الأخيرة وشعب باكستان الذي يعيد إعمار بلاده بعد الفيضانات المميتة التي تعرضت لها البلاد، خلال الصيف الماضي".

وأضاف: "وبالتعاون مع شركائنا، تقف الولايات المتحدة متضامنة مع المسلمين الذين ما زالوا يواجهون الاضطهاد، بما في ذلك الأويغور في الصين، والروهينغا في بورما، والمجتمعات المسلمة الأخرى التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لذا، دعونا اليوم نتشارك كثقافات وأديان، ونجدد التزامنا بإيجاد أمة أكثر مساواة، وعدلا، وتسامحا، وتعاطفا".

واختتم الرئيس الأمريكي البيان برسالة للمسلمين في جميع أنحاء العالم: "رمضان كريم، نتمنى لكم شهرا مباركا وسلميا".