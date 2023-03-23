دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر نعيم قاسم، نائب الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله، أن الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات "أسقط مشروع جعل إيران عدوًا بديلًا عن إسرائيل"، على حد تعبيره.

وقال قاسم، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن "المنطقة بدأت تتحرك بعكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، فالاتفاق الإيراني السعودي أسقط مشروع جعل إيران عدوًا بديلًا عن إسرائيل، ومحاولة ترتيب العلاقة مع سوريا من قبل الإمارات وتركيا والسعودية ودول أخرى فيه خير لكل هذه الدول".

وأضاف: "متى ينتهز لبنان الفرصة للتمرد على الضغط الأمريكي الأوروبي فيحضر الكهرباء 24/24 بواسطة الصين ضمن نظام BOT؟ ومتى ينسِّق لبنان بجرأة مع سوريا لعودة النازحين إلى بلدهم؟ لقد ساهم الغرب في انهيار بلدنا بالعقوبات وفرض النزوح، ولم يبقَ ما نخسره، فأي موقف وطني شجاع سيعكس الاتجاه".

وتابع قاسم بالقول: "وقد خَبِرنا الشجاعة بموقف المقاومة وشعبها فاستعدنا حدودنا البحرية ونفطنا وغازنا. فلنستفد بعكس الاتجاه في إعادة نظرنا كلبنانيين في مقاربة قضايانا لنخرج من دوامة التنافس في فضاء الإعلام".