قطر: موقفنا من سوريا "واضح وضوح الشمس".. ويعتمد على محددين رئيسيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، أن موقف قطر من الأزمة السورية يعتمد على تحركات النظام السوري و"الإجماع العربي"، مشددة على أنها تدعم أي مبادرات تحقق تطلعات الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية للوزارة، إن "موقف دولة قطر من الأزمة السورية واضح وضوح الشمس، لكنه يعتمد على محددين رئيسيين: الأول هو أن يقوم النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف واحد، والمحدد الثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات".

وأضاف الأنصاري: "فيما يتعلق بالمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها والتي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية، فإن دولة قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار".

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا إن "هناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها، وقطر منخرطة في العديد منها، هادفة في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل وفقا للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما".