دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق وما قاله عن "تعاون" دول الخليج جميعها مع أمريكا خلال غزو العراق.

تصريحات الشيخ حمد بن جاسم جاءت خلال مقابلة أجراها على قناة BBC وقال فيها: "الكل كان يتعاون مع الأمريكان في هذا الموضوع، الكل، والدليل على ذلك أن الطلقات سواء كانت كروز أو كانت طيارات أو كذا خرجت أغلبها من دولنا.."

وتابع قائلا: "أنا ذهبت لصدام باقتراح آنذاك وصارت ضجة وكان الاقتراح هو أن يعلن أنه خلال سنة انتخابات وينسحب هو من المشهد السياسي وطبعا كان رده بما معناه الرفض"، ولكن كان نقاش 3 ساعات معه شخصيا وكان نقاش صريح وأنا صرحت وأنا في بغداد أن قطر ستتعاون مع الولايات المتحدة في العملية العسكرية".

وأضاف: "حتى هو (صدام حسين) سألني سؤال قال لي أنا أفهم أني غزيت الكويت وأفهم أن الكويت تبي تنتقم منا ولكن أنتم والسعودية ليش؟ فقلت له أولا الي انت عملته في الكويت لا يمس الكويت بل يمس كل دول مجلس التعاون وأنت بدأت عمل فأصبحت خطر علينا كدول صغيرة في المنطقة ولذلك يجب أن تتعاون في عملية حل هذا الإشكال بانسحابك من المشهد حفاظا على العراق".