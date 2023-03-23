دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، على الأنباء التي ترددت عن التوصل إلى اتفاق بين المملكة وسوريا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين بين البلدين، موضحة أن هناك مباحثات حول "استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية قوله إن هناك "مباحثات قائمة مع وزارة الخارجية السورية"، وذلك تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية.

وأضاف المصدر أنه "في إطار حرص المملكة على تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين فإن البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".