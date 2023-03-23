دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي استعداد إيران لـ"تعزيز وتمتين العلاقات مع السعودية"، مبديا ترحيبه بعودة العلاقات بين البلدين "إلى طبيعتها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت الوكالة: "تبادل الجانبان، خلال الاتصال التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

ولفتت "إرنا" إلى تصريحات قالها وزير الخارجية الإيراني، مساء الأحد: "سنلتقي في المستقبل القريب مع وزير خارجية السعودية، وحتى الآن، قد اتفقنا على أن تقوم الفرق الفنية بتفقد سفارتي البلدين والقنصليات التابعة لهما، وبما يتيح لنا التحضير لإعادة فتح السفارتين".

كانت وزارة الخارجية السعودية قالت، الأربعاء، إن وزير الخارجية السعودي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "في بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

يذكر أن الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، مؤخرا، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.