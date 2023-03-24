دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وما قاله عن علاقات بلاده بكل من المملكة العربية السعودية وقطر.

مقاطع الفيديو المتداولة جاءت من مقابلة أجراها الرئيس الجزائري على قناة الجزيرة القطرية، حيث أبرز نشطاء تصريحات لتبون قال فيه إن "السعودية عانت من أجل استقلال الجزائر".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحات تبون في المقابلة والتي أشار فيها إلى أن العلاقات مع السعودية "تعود إلى فترة الثورة التحريرية، حيث ثمن الموقف السعودي الداعم للثورة الجزائرية ونوه بالمواقف المشرفة للملك فيصل الذي اعتبره واحدا من ’أكبر زعماء الأمة‘".

وشدد الرئيس الجزائري على أن "جودة العلاقات الجزائرية-السعودية مستمرة"، مؤكدا "مساندة الجزائر للمملكة ورفضها لأي مساس بها أو بأمنها".

وحول العلاقات مع الدوحة، أكد تبون في المقابلة ذاتها على أن العلاقة مع قطر "أخوية وأكثر من طيبة ويعرفها الخاص والعام"، منوها بمستوى التقارب بين قيادتي البلدين، وفقا لما نقلته الوكالة الجزائرية.