(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، الخميس، إن متعاقدًا أمريكيًا قتل في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيرة يشتبه بأنها تابعة لجماعة موالية لإيران، منشأة تأوي موظفين أمريكيين في شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان أن 5 من أفراد الخدمة الأمريكية ومتعاقد أمريكي آخر أصيبوا في الضربة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في البيان إن الرئيس بايدن أذن بشن غارة جوية دقيقة ردا على ذلك "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف الوزير: "كما أوضح الرئيس بايدن، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا في الوقت والمكان الذي نختاره.. لن تضرب أي جماعة قواتنا وتفلت من العقاب".