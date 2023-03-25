دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا، السبت، مع وزير العدل المستشار عمر مروان بحثا خلاله سرعة إنجاز القضايا المتأخرة، وأعمال إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن "الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم".

وأوضح المتحدث في بيان نشره على صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك، أن "الرئيس السيسي اطلع على تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية".

وحسب البيان، أعرب السيسي عن تطلعه إلى أن "يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن "الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة".

كما استعرض المستشار عمر مروان جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حسبما ذكر البيان.