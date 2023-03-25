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القدس (CNN)-- دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إلى وقف خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد، والمظاهرات المناهضة لها.

بيان غالانت - عضو حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - يجعله أول وزير في الحكومة يتخذ موقفا علنيًا لصالح التأجيل.

وقال غالانت في بيان بالفيديو: "من أجل أمن إسرائيل ومن أجل أبنائنا وبناتنا: نحتاج إلى وقف العملية التشريعية في هذا الوقت".

وأضاف غالانت: "نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات - والتواصل من أجل الحوار. أي مظهر من مظاهر الرفض ينال من قوة الجيش الإسرائيلي ويضر بالنظام الأمني يجب أن يتوقف على الفور"، في إشارة إلى رفض بعض جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي التدريب احتجاجًا على خطط الحكومة.

دعا غالانت إلى وقفة "للسماح لشعب إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح وعيد الاستقلال معًا، والحداد معًا في يوم ذكرى المحرقة. هذه أيام مقدسة بالنسبة لنا".

يوافق يوم الاستقلال الإسرائيلي 26 أبريل/ نيسان من هذا العام.