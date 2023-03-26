دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أرسل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أدانوا فيها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحق الفلسطينيين.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن "وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بعثوا رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بإزالة بلدة حوارة من الوجود وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح البديوي في بيان، أن "الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول مجلس التعاون، بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى".

كما شدد البديوي على "ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس/أذار 2023، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب الرسالة التي نشرتها (واس).

وبحسب أمين مجلس التعاون فقد "تضمنت الرسالة الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لهذه التصريحات، ودعوتهم للولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على جميع الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

كما حثت الرسالة "الإدارة الأمريكية أيضاً على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "على إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها (الجرائم) التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية"، حسب البيان.