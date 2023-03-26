صدام حسين "زعيم".. وزير خارجية عُمان السابق يكشف رأيه به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف يوسف بن علوي، وزير خارجية سلطنة عُمان السابق، الرئيس العراقي صدام حسين بأنها "زعيم" لافتا إلى موقفه من الإعدام واختياره "الشهادة" على الفرار.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المسؤول العُماني السابق مع RT، حيث رد على سؤال حول الانطباع الذي تركه صدام حسين بعد لقاءاته به، قائلا: "أنه زعيم وأنه بنظر إلى مسؤوليته أو إلى واجبه أن يقود الأمة العربية لإنهاء كل المشاكل القائمة في الشرق الأوسط.."

ولفت إلى أن "صدام حسين كان مدركا في ذلك الوقت أنه سينتهي سواء كان من خلال وثيقة أو مبادرة أو أيش ما كان، لأنه لم يعد مقبولا على قياس العرب الشجعان أنه أولى له أن يستشهد وألا يهرب".

وأضاف: "هو (صدام حسين) وطني من القياس الرفيع، ولكن من يقود دول ويقود حكومات ينبغي أن يكون حصيف وذكي بحيث يستطيع أن يحقق ما ينبغي عليه أن يحققه بأقل التكاليف.."