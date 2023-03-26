دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت الإمارات "بشدة" قرار إسرائيل السماح "بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان "رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة"، حسبما نقلت وام.

وشددت الوزارة على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت السلطات الإسرائيلية صادقت على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، كما طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.