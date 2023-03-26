ترامب يثير تفاعلا برأيه حول اتفاق السعودية وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ورأيه بالاتفاق الذي توصلت له المملكة العربية السعودية وإيران في الصين.

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول ضمن مقابلة هاتفية أجراها على قناة NEWSMAX، حيث قال: "المملكة العربية السعودية توصلت لتحالف مع إيران، والصين هي من نسقت هذا التحالف وليس الولايات المتحدة.. الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث.."

وتابع قائلا: "كل هذا حدث تحت نظر بايدن، هذا أمر لا يصدق.. من المهم جدا التفكير بأن روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقاما بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا، أمر لا يصدق وكل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية".

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إذ أعلنت السعودية قطع العلاقات مع إيران في يناير/كانون الثاني عام 2016، بعد الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وسط احتجاجات إيرانيين على قيام السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.