(CNN)-- استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، آساف زامير، وسط الاضطرابات السياسية في إسرائيل، ردا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير دفاعه.

وفي خطاب استقالته، الذي نشره على تويتر، وصف زامير خطوة نتنياهو بأنها "قرار خطير"، وكتب: "أعتقد أن هذا الإصلاح القضائي يقوض أساس نظامنا الديمقراطي ويهدد سيادة القانون في بلدنا".

وقال القنصل: "الأشهر الثمانية عشر الماضية بصفتي القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، كانت مرضية ومجزية، ولكن بعد التطورات الحالية، حان الوقت الآن للانضمام إلى الكفاح من أجل مستقبل إسرائيل لضمان أن تظل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".

وأضاف في الرسالة: "لقد وصل الوضع السياسي في إسرائيل إلى نقطة حرجة، وأشعر بإحساس عميق بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي بالدفاع عن الصواب والنضال من أجل القيم الديمقراطية التي أعتز بها. قرار اليوم الخطير بإقالة وزير الدفاع، أقنعني بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة".

ومضى يقول في خطابه إنه أصبح مهتمًا بشكل متزايد بسياسات حكومة نتنياهو الجديدة، لا سيما إصلاحاتها القضائية التي قال إنها تقوض "أساس نظامنا الديمقراطي ذاته وتهدد سيادة القانون في بلدنا".