القدس، (CNN)-- دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى وقف عملية الإصلاح القضائي، وذلك في بيان صدر، الإثنين، بعد الإقالة المفاجئة لوزير الدفاع يوآف غالانت بسبب معارضته للإصلاح المخطط له.

وقال هرتسوغ في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أتوجه إلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف: المشاعر قاسية ومؤلمة. قلق عميق يحوم فوق الأمة بأكملها، الأمن والاقتصاد والمجتمع، الجميع مهدد".

وتابع المنشور مخاطبا نتنياهو وحكومته: "عيون جميع بني إسرائيل عليكم. عيون كل الشعب اليهودي عليكم. عيون العالم كله عليكم. من أجل وحدة الإسرائيليين، ومن أجل المسؤولية الملتزمة، أدعوكم إلى وقف الإجراء التشريعي على الفور"، كما حثّ منشور الرئيس الإسرائيلي فصائل الكنيست على "وضع مواطني الدولة فوق كل اعتبار".

وواصلت حكومة نتنياهو المضي قدما في سلسلة من التعديلات التشريعية، التي يقول المنتقدون إنها ستضعف النظام القضائي للبلاد من خلال الحد من سلطات المحكمة العليا.

كما تسعى الإصلاحات أيضا إلى تغيير طريقة اختيار القضاة، وإقالة المستشارين القانونيين المستقلين لدى الوزارات الحكومية، الذين تكون آراؤهم ملزمة.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، بنيامين نتنياهو إلى تعليق الإصلاح القضائي والدخول في حوار.

وقال بينيت على حسابه على تويتر: "أدعو رئيس الوزراء إلى سحب خطاب إقالة وزير الدفاع وتعليق الإصلاح القضائي والدخول في فترة تهدئة للمفاوضات إلى ما بعد عيد الاستقلال".

وأضاف: "لا يهم من هو على صواب ومن على خطأ. أناشد كل المتظاهرين وكل المواطنين الإسرائيليين، أن يفعلوا كل شيء بدون عنف، وبدون إراقة دماء"، وقال بينيت: "نحن إخوة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:" أنا لا أحاول تدمير الديمقراطية، أحاول إنقاذها"، وذلك خلال مقابلة حصرية، الأحد، مع المذيع البريطاني بيرس مورغان.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إنه من المتوقع، أن يعلن نتنياهو خلال ساعات تعليق تشريع الإصلاح القضائي، بحسل ما نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد على صفحته على تويتر.