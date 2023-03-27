ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه بباريس في يوليو/ تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت (واس)، إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار".

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وكان ولي العهد السعودي قد قام بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، في يوليو/ تموز 2022، التقى خلالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث أجريا مباحثات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبخاصة في مجالات الطاقة والدفاع.