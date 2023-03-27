دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة السعودية أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية"، كما اتفق الوزيران على "عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".

وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي بحثا خلال الاتصال الهاتفي آخر تطورات الاتفاق الثنائي وعقد اجتماع بين الجانبين في شهر رمضان الجاري.

وخلال الاتصال، "لفت وزيرا خارجية السعودية وإيران إلى المسار البناء للعلاقات بين البلدين"، بحسب (إرنا).

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران توصلتا في مارس / آذار الجاري إلى اتفاق في بكين برعاية صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

ووقع الاتفاق في بكين، مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ويعد هذا الاتصال هو الثاني بين الوزيرين بعد توقيع الاتفاق بين البلدين، إذ كان وزير خارجية المملكة العربية السعودية قد أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني في بداية شهر رمضان الجاري.