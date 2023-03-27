دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، عن عدة شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، والحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة، بحسب ما ذكر الأمن العام على صفحته على تويتر.

وأكد الأمن العام في المملكة العربية السعودية، أنه للحصول على الرخصة، يجب توافر الشروط التالية: "أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية".

وأضاف الأمن العام السعودي أن "من بين الشروط أيضا، أن يكون طالب الرخصة خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص".

وأوضح الأمن العام أن إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه يتم في الحالات التالية: "إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد الشخص المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته".