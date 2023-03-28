أمريكا: سوريا أصبحت رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
أمريكا: سوريا أصبحت رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون
صورة أرشيفية لوزارة الخزانة الأمريكيةCredit: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أنها فرضت، بالتعاون من السلطات البريطانية، عقوبات على أشخاص وصفتهم بـ"الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد"، نظرا لـ"تورطهم في إنتاج المخدرات والاتجار بها".

قد يهمك أيضاً

لبنان: إحباط تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى الأردن والسعودية

وبحسب بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة: "أصبحت سوريا رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان".

وأضافت: "بالتعاون مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من قمع الشعب السوري".

وأضاف البيان أن "تجارة الكبتاغون تحقق أرباحا تقدر بمليارات الدولارات"، وتابع أن "العقوبات تسلط الضوء على دور المهربين اللبنانيين الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع حزب الله اللبناني وهيمنة عائلة الأسد على تلك التجارة التي تسهم في تمويل النظام السوري القمعي".

وذكر البيان أن العقوبات طالت اثنين من أقارب الرئيس السوري وهما سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.