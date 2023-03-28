دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 29 آخرون في حادث انقلاب حافلة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن الحادث وقع في الرابعة من عصر يوم الاثنين في منطقة عقبة شعار في عسير.

كانت الحافلة تقل ركابًا في طريقهم من محافظة خميس مشيط إلى مدينة أبها.

حسب التقديرات الأولية، ارتطمت الحافلة بنهاية جسر في منطقة عقبة شعار نتيجة "مشكلة في السيارة"، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية".

وأفادت "الإخبارية" أن معظم المصابين في الحادثة "يعانون من حروق جراء حريق الحافلة بعد الاصطدام ويتلقون الرعاية اللازمة".