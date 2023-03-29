دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى مملكة البحرين، مؤيد عمر عبدالرحمن، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وأفادت الوكالة أن الخارجية البحرينية أبلغت القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".

وقالت الوكالة إن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية (قام) بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرًا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".

لم توضح وكالة الأنباء الرسمية المزيد من التفاصيل حول سبب استدعاء الدبلوماسي العراقي، لكنها أشارت إلى أن وزارة الخارجية اعتبرت ما فعله "تدخلا مرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وسلّم وزير الخارجية البحريني القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية في هذا الشأن.