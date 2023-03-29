دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وَضع حجر أساس مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمالي شرق الصين، في مراسم جرت الأربعاء في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

تنفذ المشروع شركة "أرامكو هواجين" للبتروكيميائيات، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين أرامكو السعودية (30%) ومجموعة "نورينكو" (51%) ومجموعة "بانجين" الصناعية (19%)، لتطوير مشروع مجمع جرينفيلد.

وسيشمل المشروع تشدين مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ومعمل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.

ستورّد شركة أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين.

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثاني من عام 2023 بعد أن حصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة. ويُتوقع أن يتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2026.

وشارك في المراسم السفير السعودي في الصين، عبدالرحمن الحربي وأمين لجنة الحزب في مقاطعة لياونينغ ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب بالمقاطعة، هاو بنغ، حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع.

وقال الحربي إن المملكة العربية السعودية والصين "تعملان بثبات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية_2030 ومبادرة الحزام والطريق وخلق فضاءات أوسع تسهم في تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين وبما يحقق الرفاهية للشعبين الصديقين"، حسبما أورد بيان للسفارة السعودية في الصين.