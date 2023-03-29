دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للشيخ منصور بن زايد فقد ولد عام 1970 في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقى تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ونال درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.

وفي عام 1997 عُين فور عودته من دراسته الجامعية رئيسا لمكتب والده، الشيخ زايد بن سلطان، حيث لازمه حتى وفاته، في نوفمبر/ تشرين 2004، لتتم تسميته وزيرا لوزارة شؤون الرئاسة، بعد دمج مكتب رئيس الدولة وديوان الرئاسة، ثم أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في التشكيل الوزاري في 12 مايو/ أيار 2009، وفي يوليو/ تموز 2022 تمت تسميته وزيرا لديوان الرئاسة بموجب مرسوم أصدره الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

ويتولى الشيخ منصور بن زايد العديد من المناصب والمسؤوليات منها: "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، ورئيس المجلس الوزاري للتنمية، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ورئيس جهاز الإمارات للاستثمار، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ورئيس هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورئيس صندوق أبوظبي للتنمية".

وكذلك فهو "رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، ورئيس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ونائب رئيس لجنة الميزانية العامة للحكومة الاتحادية، وعضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهو عضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل".

ولفت الموقع إلى أن الشيخ منصور بن زايد له اهتمامات رياضية، فهو رئيس نادي الجزيرة الرياضي، ورئيس هيئة الإمارات لسباقات الخيل، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.