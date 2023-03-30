أمير قطر يتصل بمحمد بن زايد بمناسبة التعيينات الجديدة في الإمارات

صورة أرشيفية للقاء سابق بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا، الأربعاء، مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله أمير قطر عن تهانيه بالتعيينات الجديدة التى أصدرها الشيخ محمد بن زايد في الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان رئيس الإمارات أصدر قرارات بتعيين الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لرئيس الدولة، وتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين كل من الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن رئيس الإمارات تلقى هاتفيا تهنئة أمير قطر بالتعيينات القيادية الجديدة، وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره للشيخ تميم بن حمد لتهنئته و"ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء"، وفقا لـ"وام".