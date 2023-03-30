ماذا نعلم عن خالد بن محمد بن زايد بعد تعيينه وليا للعهد بأبوظبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مساء الأربعاء، عن تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد بإمارة أبوظبي وذلك بعد شغور المنصب منذ تولي الشيخ محمد رئاسة الدولة خلفا للشيخ خليفة بن زايد في مايو/ أيار الماضي.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وفقا لما أوردته صحيفة الاتحاد الحكومية بأبوظبي.

- الشيخ خالد بن محمد بن زايد خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية

- عُيِّن في 2016 نائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، وفي العام نفسه عُين رئيساً لجهاز أمن الدولة

- ترأس مكتب أبوظبي التنفيذي منذ عام 2019

- يتولى رئاسة مجلس الإمارات للجينوم منذ 2021

- شغل منصب رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية

- عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"

- ولياً للعهد في إمارة أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العام 2023.