بايدن يرشح الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج سفيرة لدى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البيت الأبيض، الأربعاء، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن ترشيحه للدبلوماسية هيرو مصطفى جارج لمنصب السفيرة الأمريكية لدى مصر.

وأضاف البيان أن جارج شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى مارس/ آذار 2023، وكانت نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة في السفارة الأمريكية في نيودلهي بالهند.

وتابع البيان أن الدبلوماسية عملت في مكتب نائب الرئيس الأمريكي على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وكانت نائبة لمدير مكتب شؤون أفغانستان، ومستشارة لشؤون الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومديرة لملفات إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن في مجلس الأمن القومي.

وعملت هيرو مصطفى جارج أيضا في الموصل بالعراق، وبيروت بلبنان، وأثينا باليونان.

ولفت البيان إلى أن الدبلوماسية حصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون وماجستير من جامعة برينستون، وتتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية.

وتناول الفيلم الوثائقي American Herro قصة عائلتها، وفي عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي.