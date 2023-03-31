دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الجمعة، "نيابة الحج والعمرة" بجوار الحرم المكي والتي تختص بالحماية العدلية للحاج والمعمرين والنظر في الجرائم الجنائية خلال أداء شعيرتي الحج والعمرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة السعودية في بيان، أن "نيابة الحج والعمرة تختص بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين".

وأكد المعجب "ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا، وتفعيل تدابير لاحتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني، وبما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة"، حسبما نقلت (واس).

وحذر النائب العام السعودي "من حرمة الجناية بجميع صورها على الحجاج والمعتمرين، ومن استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها"، حسب البيان.