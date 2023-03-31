دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من المقرر أن يقوم وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد بزيارة إلى مصر، السبت، لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك في إطار التقارب في علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة (سانا): "سيتم خلال الزيارة التي تتم بناءً على دعوة من وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".

وتعتبر زيارة وزير الخارجية السوري إلى القاهرة هي الأولى منذ سنوات.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري زار دمشق في الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، والتقى خلال زيارته نظيره السوري، كما التقى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث نقل له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

كما كان السيسي أجرى اتصالا هو الأول مع نظيره السوري، بعد أيام من وقوع الزلزال وعرض مساعدة مصر في جهود الإغاثة والإنقاذ.