ذكرى حرب رمضان.. علاء مبارك ينشر فيديو وإعلامي إسرائيلي يذكّر بشارون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك مقطع فيديو لـ"الضربة الجوية المصرية" في ذكرى حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية (حرب 6 أكتوبر 1973)، والذي يوافق اليوم السبت.

جاء ذلك في تغريدة لعلاء على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على مقطع الفيديو: " تحية واجبة إلى قواتنا المسلحة ولشهداء الوطن بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان".

وفي تغريدة سابقة نشر علاء مبارك مقطع فيديو قائلا بتعليق: "أبطال صنعوا التاريخ"، ليرد عليه الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين قائلا: "علاء بيه بعد ثغرة الدفرسوار يوم ١٢ أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣ قلب البلدوزر أبو عومري آرئيل شارون الهزيمة الي صنعها سعد الشاذلي إلى نصر مؤزر لصالح الزعيمة جولدا مائير بأمارة النووي ما أستعملناهوش خالص وام الرشراش بتاعنا والقدس الي عاوز يحررها عبناصر بتاعنا وسينا كلها برضك محتلة مع مطار اسماعيلية غرب القناة لغاية عام ٧٨ ينفع كدة يا زميلي".

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الذكرى نستعرض لكم فينما يلي عددا من التعليقات: