مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص فرع بنك "أم تي أس" الروسي في أبوظبي

(CNN)-- أعلن مصرف الإمارات المركزي إلغاء رخصة فرع بنك "أم تي أس" الروسي في أبوظبي، وتصفية أعماله خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب ما نقلت الوكالة عن بيان المصرف، يأتي القرار "بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف".

وأضاف المصرف أنه "خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط".

يذكر أن البنك الروسي خضع لعقوبات أمريكية وبريطانية في فبراير/ شباط.

وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، "سيواصل البنك احترام جميع الالتزامات التي تم التعهد بها للعملاء الحاليين في غضون 6 أشهر ويضمن سلامة أموالهم"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكان البنك الروسي حصل على ترخيص من المصرف الإمارات المركزي العام الماضي، بحسب المعلومات المنشورة على موقع المصرف.

وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات على البنك كجزء من حزمة العقوبات على روسيا الشهر الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحرب روسيا على أوكرانيا.

وكان البنك واحدا من 4 بنوك تم فرض عقوبات عليها في المملكة المتحدة في 24 فبراير، وواحدا من 9 بنوك خضعت لعقوبات في الولايات المتحدة في نفس اليوم.