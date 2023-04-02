حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني خلال جنازة في العاصمة طهران في 4 أغسطس /أب 2022 لخمسة جنود قتلوا خلال الصراع ضد "داعش" في سوريا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري مقداد مهقاني، بعد تأكيده، الجمعة، مقتل المستشار بالحرس ميلاد حيدري، جراء إصابتهما في هجوم إسرائيلي على سوريا قبل عدة أيام، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان: إن "النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي كان قد أصيب خلال (عدوان) إسرائيلي جوي على ريف دمشق بسوريا، وتوفي متأثرا بجراحه الشديدة".

وأكد البيان أن "تلك الهجمات لن تمر دون رد وسُيدفع ثمنها"، بحسب (إرنا).

وكانت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، الجمعة، في بيان، مقتل أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري، في الهجوم الإسرائيلي على ريف دمشق.

وأدان البيان "صمت وتقاعس المحافل الدولية حيال الهجمات الإسرائيلية المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".