دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، عدة أوامر ملكية شملت إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجاء في نص الأوامر الملكية: "يعفى فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وأن يتم تعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، حسبما أفادت (واس).

كما نصت الأوامر الملكية على "تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى".

وشملت أوامر العاهل السعودي "إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة"، حسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.