وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يحضر الاجتماع الـ109 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في مدينة الكويت 12 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وسلطنة عمان، الأحد، تخفيض إنتاجها النفطي يوميا بكميات متفاوتة، بداية من مايو /أيار المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، وذلك قبل اجتماع تحالف دول (أوبك بلاس) المقبل.

وأكد مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الأحد، أن "المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو/أيار وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المصدر أن "هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022". وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، طبقا لما نقلت عنه الوكالة السعودية.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من مايو/أيار المقبل حتى نهاية 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف المزروعي أن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط، ويأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022"، طبقا لـ(وام).

ومن المقرر أن تعقد "أوبك بلس" اجتماع لجنة المراقبة الوزارية، الاثنين، عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وبدوره، قال وزير النفط الكويتي بدر الملا، الأحد، إن "الكويت تخفض طوعياً إنتاجها بمقدار 128 ألف برميل يوميا من مايو/أيار حتى نهاية 2023"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا.

كما أعلنت وزارة النفط العراقية خفض الإنتاج بمعدل 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو/ أيار وحتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط.

وبدورها، أعلنت الجزائر، الأحد، عن تخفيض طوعي في إنتاجها النفطي بمقدار 48 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة.