إسرائيل: مقتل مشتبه به بعد أن صدم 3 أشخاص بسيارة في الضفة الغربية

(CNN)-- قالت نجمة داود الحمراء إن جنودا إسرائيليين قتلوا مهاجمًا مشتبهًا به بالرصاص بعد أن صدم 3 شبان بسيارته في جنوب الضفة الغربية المحتلة، السبت.

وعالج مسعفون بالتعاون مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي الضحايا الـ3 في مكان الحادث قبل تحويلهم إلى مستشفيات محلية، وذكرت نجمة داود الحمراء أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة والآخر في حالة متوسطة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المشتبه به الذي قتل برصاص جنود اسرائيليين فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بتقرير: "أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد رائد نايف برادعية (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر".