وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شخصين على يد القوات الإسرائيلية في نابلس

القدس (CNN) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قُتلا في عملية للجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين.

وفي بيان، أكد الجيش الإسرائيلي أن عناصره نفذوا عملية في نابلس وأشار إلى أن العناصر تبادلوا إطلاق النار مع "مسلحين" زُعم أنهم "أطلقوا النار" على الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود وجهاز الأمن عملية لمكافحة الإرهاب في مدينة نابلس"، وأضاف البيان: "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الأمن الإسرائيلي، اعتقلت القوات شخصين يشتبه في مساعدتهما منفذ إطلاق النار في مدينة حوارة في 25 مارس/أذار 2023، حيث أُصيب جُنديان من الجيش الإسرائيلي".

وتابع الجيش في بيانه بالقول: "خلال النشاط، أطلق عدد من المسلحين النار على قواتنا، التي ردت بالذخيرة الحية، وتم تحديد الضربات"، وأردف: "علاوة على ذلك، حددت القوات موقع معدات عسكرية وصادرتها، وتشمل مسدسا وذخيرة".

وقُتل 94 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى المسلحين المشتبه بهم الذين تستهدفهم القوات الإسرائيلية، فإن حصيلة القتلى تشمل الفلسطينيين الذين يقتلون أو يصيبون أو يحاولون قتل المدنيين الإسرائيليين، والأشخاص الذين يتصادمون مع الأمن الإسرائيلي وبعض المارة، كما تظهر سجلات CNN.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 15 إسرائيليًا في هجمات شنها فلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية، ووفقًا لسجلات CNN، أصيب 14 مدنياً وضابط شرطة بنيران صديقة بعد أن طعنهم فتى فلسطيني أثناء تفتيش ركاب الحافلات.