الجامعات الإيرانية تحظر الخدمات عن الطالبات غير المحجبات

(CNN) -- أمرت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية الجامعات ومراكز التعليم العالي بحظر الخدمات المقدمة إلى الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب، وفقا لما نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الموالية للسلطات، الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان: "سيتم منع جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاضعة لإشراف الوزارة من تقديم خدمات تعليمية وترفيهية لعدد قليل من الطالبات اللائي لا يتبعن قواعد وأنظمة الجامعات فيما يتعلق بالحجاب والعفة".

ويأتي تحذير الوزارة بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الإيرانيين، على مقتل مهسا أميني (22 عاما)، أثناء احتجزتها لدي "شرطة الاخلاق" لعدم التزامها بالحجاب الذي تفرضه الحكومة الإيرانية، بحسب الأمم المتحدة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المظاهرات طالبات يخلعن الحجاب داخل الحرم الجامعي احتجاجا على وفاة أميني.

وتعرضت، سيدتان الأسبوع الماضي، لهجوم من قبل رجل ألقى عليهما اللبن الزبادي لعدم ارتدائهن الحجاب في متجر في مدينة شانديز شمال شرق البلاد، وبعد أن تم تصوير الهجوم بواسطة فيديو المراقبة ونشره على الإنترنت، تم القبض على النساء والمهاجم، وفقًا لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للدولة أن رئيس السلطة القضائية القاضي غلام حسين محسني إجئي قال، السبت، إن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب ستتم ملاحقتهن "دون رحمة".

وأكد بيان لوزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، على أنه "لم ولن يكون هناك أي تراجع أو تسامح بشأن المبادئ الدينية، وأن الحجاب ضرورة دينية لا جدال فيها وسيظل دائما أحد مبادئ جمهورية إيران الإسلامية".

يذكر أن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة أمر إلزامي للنساء في إيران بموجب الشريعة الإسلامية الصارمة التي تفرضها ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق".