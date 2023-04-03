لبنان.. تحرك أمني بعد "محاولة اغتصاب" صحفية بريطانية في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني القبض على مشتبه به بمحاولة اغتصاب صحفية بريطانية، في منشور على موقع تويتر فجر الإثنين.

وتداول صحفيون ومغردون لبنانيون أنباء عن "اغتصاب" صحفية بريطانية والاعتداء عليها أثناء ممارستها رياضة الجري في إحدى مناطق العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت الصحفية آية اسكندراني سلسلة تغريدات عبر صفحتها على موقع تويتر قالت فيها: "أشارك أخبارا ثقيلة على القلب حول صديقة في بيروت... حزينة لأننا وصلنا إلى هنا لكن عليك تجنب هذه المنطقة إذا كنت امرأة".

وتابعت اسكندراني قائلة: "لقد هوجمت صديقة لي بعنف وتعرضت للاغتصاب من قبل رجل مجهول الهوية حتى الآن، عندما كانت تمارس رياضة الجري قرب KidsMondo على الطريق نحو واجهة بيروت البحرية".

وتابعت الصحفية قائلة عن صديقتها: "لقد كانت محظوظة لأنها لا تزال حية قياسا للعنف الذي مورس عليها، أنا وهي قلقتان من حدوث هذا الأمر مجددا في منطقة لا توجد فيها كاميرات مراقبة ولا تكترث الشرطة بأمرها"، حسب قولها.

من جانبها، أصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، جاء فيه: " شعبة المعلومات بسرعة قياسية اوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص".