دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف روسيا، الإثنين والثلاثاء، اجتماعات رباعية لوفود من سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى معاوني وزراء الخارجية لبحث تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة وإخراج القوات الأجنبية من سوريا.

وغادر الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، دمشق، الأحد، متجها إلى العاصمة الروسية، موسكو، للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعلن سوسان أن "الوفد السوري سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني، الاثنين، على أن يشارك في الاجتماع الرباعي، الثلاثاء، وسيركز الوفد بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية"، حسبما أفادت الوكالة السورية.

ومن جانبها، أفادت وكالة (إسنا) الإيرانية للأنباء بأن "إيران تشارك بوفد في مباحثات موسكو لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة"، وقالت الوكالة إنه "سينعقد، الاثنين في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على مستوى نواب وزراء خارجية كل من إيران وروسيا وسوريا وتركيا". وأوضحت أنه من "المتوقع أن تكون المشاورات ذات طبيعة فنية بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع".

وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف قوله إنه "يأمل أن تكون مهمة الوساطة الروسية تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي وهو تطبيع العلاقات السورية- التركية".

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما تبعها من توتر العلاقات بين الجارتين.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في موسكو يومي 15 و16 مارس/ أذار الماضي، حسبما ذكرت حينها وكالة (الأناضول) التركية للأنباء، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع.