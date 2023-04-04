الدفاع السورية تعلن مقتل مدنيين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

(CNN)-- قُتل مدنيان على الأقل في هجمات صاروخية إسرائيلية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان.

وقالت الوزارة إن إسرائيل "نفذت هجوما جويا برشقات صواريخ" بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي من اتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، "مستهدفة عدة مواقع في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وأضافت الوزارة في بيانها أن الدفاعات الجوية السورية "اعترضت صواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، حسب تعبيرها.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الثلاثاء إنه لن يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.