الشرطة الإسرائيلية: طعن مواطنين قرب قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب

القدس (CNN)-- تعرض إسرائيليان للطعن بالقرب من قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب، صباح الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية.

وجاء في بيان الشرطة: "حوالي الساعة التاسعة و50 دقيقة صباحا، تلقينا تقريرا بشأن طعن إسرائيليين قرب قاعدة تسريفين، وقد تم إجلاء الضحيتين إلى مركز شامير الطبي".

وتابعت الشرطة الإسرائيلية: "لقد احتجز المواطنون الذين كانوا موجودين هناك (مسرح الجريمة)، المشتبه به، وتم تحويله إلى الشرطة للتحقيق".

وتجري الشرطة "بحثا مكثفا في المنطقة من أجل التأكد من عدم وجود انخراط لمشتبه آخر".

ووفقًا لخدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء الإسرائيلية، فإن الشخصين اللذين تعرضا للهجوم في العشرينات من العمر، وأحدهما في حالة خطيرة.