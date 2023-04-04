دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع مقطع فيديو أظهر توجيه امرأتين شتائم بذيئة لأحد عناصر شرطة المرور في العاصمة السورية دمشق بعد أن طلب منهما عدم عرقلة حركة السير، وأعلنت الداخلية إحضارهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وانتشر مقطع لسيدتين توجهان إهانات وشتائم بذيئة لعنصر من عناصر شرطة المرور بشارع الحمراء في العاصمة السورية دمشق، بعد أن طلب منهما التحرك بسيارتهما التي تعرقل حركة السير.

وأوضحت الداخلية السورية أن المرأة التي كانت تقود السيارة صدمت أحد المارة بمرآة المركبة الجانبية وقد توقفت السيارة في منتصف الطريق ما أدى إلى عرقلة حركة السير.

وطلب شرطي المرور الذي كان موجودا في المنطقة من السائقة ركن السيارة إلى يمين الطريق لكنها تهجمت عليه برفقة ابنتها ووجهتا له شتائم "مسيئة"، وفقا للداخلية.

وقالت الوزارة في منشورها على فيسبوك: "حضرت دورية من فرع مرور دمشق وتم إحضارهما إلى قسم شرطة الانضباط وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المركبة أصولا"، وفقا للمنشور.

وسُمع صوت السيدة التي كانت تقود السيارة وهي تقول للشرطي: "هذه سيارة عسكرية ولك وسخ"، قبل أن تبدأ بتوجيه أسوأ أنواع التشائم برفقة ابنتها للشرطي، ما أسفر عن موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.