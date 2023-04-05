أبوالغيط يندد بـ"اقتحام" المسجد الأقصى ويُحذر من "مواجهات واسعة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في بيان، الأربعاء، بـ"اقتحام" القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى و"الاعتداء على المصلين واعتقال أكثر من 400 فلسطيني".

وقال أبو الغيط: "هذه الممارسات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تؤثر على المشاعر الدينية لملايين المسلمين حول العالم، خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، إن أبوالغيط دعا المجتمع الدولي ممثلا بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة لوقف هذا التصعيد الخطير والذي رأى أنه "يهدد بإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب قوله.

وطالب أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية باحترام قدسية شهر رمضان ووقف ما وصفها بـ"الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر الغضب".

وحذر أبو الغيط من تداعيات الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة وضع حد للسياسة الإسرائيلية الراهنة محذرا من أنها قد تقود إلى "مواجهات واسعة".