قرقاش يتحدث عما أكد عليه محمد بن زايد في اتصاله مع نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، إن رئيس البلاد أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة تبني خيار السلام والتنمية واعتبار هذا النهج الأمثل لمستقبل زاهر لشعوب المنطقة.

وكتب قرقاش عبر حسابه على منصة تويتر: "التوجه السياسي لدولة الإمارات نحو استقرار وازدهار المنطقة واضح المعالم، ويستند بكل شفافية إلى ضرورة تبني خيار السلام والتنمية باعتباره الخيار الاستراتيجي والنهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة، وهذا ما أكده رئيس الدولة خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الاسرائيلي".

وتابع المستشار الدبلوماسي قائلا: "الإمارات وضمن هذا التوجه ماضية نحو تعزيز علاقاتها الثنائية مع كافة دول العالم، وتدعم مسار السلام والاستقرار بالتعاون مع الأشقاء العرب وإسرائيل والشركاء الدوليين في سبيل تفادي التصعيد الإقليمي والالتفات إلى فرص التنمية والتطور. الإمارات داعم دائم للجهود الخيرة في هذا الاتجاه"، على حد تعبيره.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد تلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو "جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد "أكد حرص الإمارات على العلاقات الثنائية، واصفا العلاقة مع إسرائيل بالخيار الاستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها، كما أكد تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة".

وتأتي تغريدتا قرقاش بعد ليلة شهدت اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية المسجد، مساء الثلاثاء.