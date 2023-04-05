أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الأربعاء، إن الوقت قد حان لـ"تتدحرج الرؤوس في قطاع غزة".

وكتب بن غفير على منصة تويتر: "الحكومة التي أنا عضو فيها يجب أن ترد بقوة على إطلاق الصواريخ من غزة".

وتابع الوزير الإسرائيلي قائلا: "صواريخ حماس تحتاج لرد يتجاوز قصف الكثبان الرملية ومواقع غير مأهولة، حان الوقت لتتدحرج الرؤوس"، حسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سقوط عشرة صواريخ أطلقت من غزة فجر الأربعاء تم اعتراض 4 منها وسقط 5 على مناطق مفتوحة وسقط آخر بالقرب من مصنع في سديروت دون وقوع إصابات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رد على هذه الصواريخ بقصف 3 مواقع ومنصات عسكرية تابعة لحركة حماس.

وأتى هذا التصعيد بعد اشتباكات بين قوة إسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى، بعد دخول هذه القوة إلى حرم المسجد نتيجة وجود "مثيري شغب" وفقا لما أعلنته إسرائيل.