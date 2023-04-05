القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية عن نجاحها في استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد عرضه في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه ضمن مقتنيات السادات بمتحفه بمكتبة الإسكندرية.

وكشف مدير مكتبة الإسكندرية، عن "توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليمات باستعادة الجواز في وقت قياسي، وإعادته لمكتبة الإسكندرية لعرضه في المتحف".

وحكم محمد أنور السادات مصر في الفترة من سبتمبر/ أيلول عام 1970 حتى أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981، وخلال هذه الفترة قاد حربا على إسرائيل في عام 1973، قبل أن يوقع معاهدة سلام معها تقضي بخروجها من الأراضي المصرية وحصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، وانتهت فترته باغتياله على أيد متشددين خلال عرض عسكري.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، أن المكتبة لم تتسلم جواز سفر السادات ضمن المقتنيات الشخصية للرئيس الأسبق المهداة للمكتبة من زوجته جيهان السادات، مضيفا أن متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يضم مقتنيات عديدة أبرزها مخطوطات مكتوبة بخط يده، وزيه العسكري، إضافة إلى العصا الشهيرة التي ظهر بها في العديد من المناسبات.

وظهر الرئيس المصري الراحل، في مناسبات عسكرية عدة يحمل عصا، تم إهداؤها له من قبل القوات المسلحة في 5 يونيو/ حزيران عام 1977، وفقا لتصريحات سابقة لزوجته، كما توجد عصا أخرى بمنزله مصنوعة من أحد أغصان شجرة في حديقة منزله بقريته بمحافظة المنوفية، وقام السادات بصنعها بنفسه.

وقال زايد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه "فور إعلان إحدى دور المزادات بالولايات المتحدة الأمريكية عرض جواز سفر الرئيس الراحل، قامت السلطات المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعادته من الخارج في وقت قياسي، وتمت إعادته لمكتبة الإسكندرية لوضعه ضمن مقتنيات متحف السادات بالمكتبة، وتم الإعلان عن عرض جواز سفر السادات بمكتبة خلال الاحتفال بالعاشر من رمضان الذي يتزامن مع حرب أكتوبر".

ونقلت وسائل إعلام محلية، أخبارا عن عرض صالة مزادات هيريتدج في ولاية تكساس الأمريكية، جواز سفر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات للبيع لأعلى سعر، وكتبت في مواصفاته بأن جواز السفر يحمل رقم "1" ويصدر للدبلوماسيين، وظل ساري حتى مارس/ آذار عام 1981، وبدأ عرض الجواز بمبلغ 2500 دولار حتى وصل إلى 47.5 ألف دولار.

وتابع أن "متحف السادات بمكتبة الإسكندرية عرض مقتنيات جديدة للرئيس الراحل منها مفتاح حصل عليه السادات وقت استرداد مدينة العريش بعد رحيل إسرائيل، وهدايا وميداليات للرئيس السابق حصل عليها من زعماء ورؤساء منها الميدالية التي حصل عليها أثناء زيارته لإسرائيل مكتوب عليها باللغة العبرية".

وسبق أن وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عام 2018 قانونا لتكريم السادات بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده بمنحه ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بـ"إنجازاته واسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط".

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن المكتبة تضم 4 متاحف، وهم: متحف يضم قطع أثرية، وآخر للمخطوطات التاريخية والتراثية، وثالث للمخرج الراحل شادي عبدالسلام يضم القطع الفنية التي كان يستخدمها في أفلامه، ومتحف السادات على مساحة 250 متر مربع، يضم أزياء للرئيس الراحل سواء أزياء عسكرية للأسلحة الرئيسية بالجيش ومن بينها الزي الذي كان يرتديه وقت اغتياله أو أزياء شخصية مثل الزي الريفي الذي كان يرتديه في بلدته بالمنوفية.

وتابع كما يضم المتحف مكتب أنور السادات الشخصي والمقتنيات التي كان يضعها على المكتب، وهدايا تذكارية وصور نادرة له مع زعماء ورؤساء حول العالم، والخطب الشهيرة التي ألقاها خلال ثورة 23 يوليو عام 1952، وفي حرب أكتوبر عام 1973، إضافة إلى مقتنيات شخصية مثل العصا التي كان يحملها والغليون (البايب) والطفاية.