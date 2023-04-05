أتلانتا، الولالايت المتحدة الأمريكية (CNN) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الأمن "يجب أن تتحرك لاستعادة النظام" في المسجد الأقصى، وإن إسرائيل "تعمل من أجل الحفاظ على الوضع القائم".

وقال نتنياهو بعد الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى: " تعمل إسرائيل على الحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الأوضاع في جبل الهيكل"، حسب قوله.

وتابع رئيس وزراء إسرائيل في بيانه: " إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة، وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة لجميع الأديان والوضع الراهن في جبل الهيكل، ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغيير هذا".

وقال نتنياهو إن "المتطرفين المسلمين" تحصنوا في المسجد بالأسلحة والحجارة والمفرقعات وإن قوات الأمن "كان عليها أن تعمل على إعادة النظام".