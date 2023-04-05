"قد يصبح مؤلما بالأشهر المقبلة".. تذكير بتصريح وزير الطاقة السعودي عن خسارة دول لمخزونات النفط الطارئة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير النفط السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما قاله عن دفع بعض الدول بمخزوناتها الطارئة من النفط إلى الأسواق في محاولة للسيطرة على الأسعار.

تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان جاءت خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" أو ما يُعرف بـ"FII"، حيث قال: "أناس يستنفذون مخزوناتهم (النفطية) المخصصة للطوارئ واستخدموها كأداة للتلاعب بالأسواق في حين أن الصواب هو وجودها لمواجهة أي نقص في الإمدادات، والكل له خياره.."

وتابع قائلا: "من واجبي أن أوضح للعالم أن خسارة مخزونات الطوارئ قد يصبح مؤلما خلال الأشهر المقبلة".

ويشار إلى أن تداول تصريحات الوزير السعودي أتت عقب إعلان كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وسلطنة عمان قد أعلنوا، الأحد، تخفيض إنتاجهم النفطي اليومي بكميات متفاوتة، بداية من مايو /أيار المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، وذلك قبل اجتماع تحالف دول (أوبك بلاس) المقبل.

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